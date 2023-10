Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beendet den Handel mit Verlusten

So performte der SPI letztendlich.

Der SPI notierte im SIX-Handel letztendlich um 1,30 Prozent tiefer bei 13 970,71 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,909 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,439 Prozent tiefer bei 14 092,77 Punkten, nach 14 154,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 109,87 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 956,08 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 2,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2023, lag der SPI bei 14 551,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2023, bewegte sich der SPI bei 14 682,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2022, wurde der SPI mit 13 526,36 Punkten gehandelt.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,524 Prozent nach. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Santhera Pharmaceuticals (+ 15,81 Prozent auf 12,16 CHF), ASMALLWORLD (+ 8,89 Prozent auf 1,47 CHF), Private Equity (+ 5,74 Prozent auf 70,00 CHF), Crealogix (+ 4,26 Prozent auf 49,00 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4,00 Prozent auf 0,06 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Achiko (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Inficon (-10,20 Prozent auf 986,00 CHF), Idorsia (-9,78 Prozent auf 1,81 CHF), ObsEva (-9,09 Prozent auf 0,05 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-7,29 Prozent auf 0,45 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 24 538 846 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 279,849 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die Achiko-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

