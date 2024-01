Angespannte Stimmung in Zürich: SPI gibt am Freitagnachmittag nach

Am Freitag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,79 Prozent tiefer bei 14 523,58 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,996 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,538 Prozent tiefer bei 14 560,12 Punkten, nach 14 638,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 486,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 612,49 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,879 Prozent. Vor einem Monat, am 05.12.2023, wurde der SPI auf 14 336,78 Punkte taxiert. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 05.10.2023, den Wert von 14 119,10 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 05.01.2023, bei 14 172,32 Punkten.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Kinarus (+ 50,00 Prozent auf 0,00 CHF), DocMorris (+ 14,30 Prozent auf 80,35 CHF), Edisun Power Europe (+ 3,96 Prozent auf 105,00 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 3,77 Prozent auf 35,80 CHF) und Orascom Development (+ 3,68 Prozent auf 4,79 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Kuros (Kuros Biosciences) (-7,25 Prozent auf 4,35 CHF), PolyPeptide (-5,28 Prozent auf 16,86 CHF), Idorsia (-5,02 Prozent auf 1,99 CHF), Barry Callebaut (-4,62 Prozent auf 1 341,00 CHF) und ASMALLWORLD (-4,12 Prozent auf 1,63 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 314 311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 276,075 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Edisun Power Europe-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die mobilezone-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,34 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

