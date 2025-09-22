Asiens Börsen uneins

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenschluss unterhalb der Nulllinie.

Der ATX zeigte sich im frühen Handel minimal im Minus und notierte nach mehrfachem hin und her mit leichten Verlusten. Letztendlich ging er 0,15 Prozent tiefer bei 4.628,72 Punkten ins Wochenende.

Der Wiener Aktienmarkt dämmte seine Erholungsgewinne vom Vortag am Freitag wieder ein. Konjunkturseitig verlief der Wochenausklang ruhig und auch von Unternehmensseite blieb die Nachrichtenlage ruhig.

Der Abrechnungstermin für Aktien- und Indexoptionen führte zu leichten Kursbewegungen. An den vier sogenannten Verfallstagen im Jahr kommt es oft auch ohne neue Nachrichten zu spürbaren Schwankungen bei Aktien und Indizes.

DEUTSCHLAND

Der DAX zeigte sich im Handel am Freitag richtungslos.

Der DAX notierte zum Börsenstart etwas stärker und wechselte im Tagesverlauf mehrfach die Richtung. Letztendlich ging es um 0,15 Prozent abwärts auf 23.639,41 Zähler.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt ließen es nach der Vortageserholung am Freitag ruhig angehen. Preisdaten aus Deutschland zeigten nur wenig Einfluss. So sind die Erzeugerpreise im August etwas stärker als erwartet gesunken.

Der Verfall von Aktien- und Indexoptionen an den Terminbörsen sorgte für moderate Bewegungen. An den vier Verfalltagen im Jahr können Aktienkurse und Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag mit positiver Tendenz und markierten sogar neue Rekordhochs.

Der Dow Jones zog um 0,37 Prozent auf 46.315,27 Punkte an und schloss damit auf Rekordniveau.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte nach oben und legte um 0,72 Prozent auf 22.631,48 Zähler zu - ebenfalls ein neues Allzeithoch.

Stützend wirkte die Aussage des US-Präsidenten, er habe ein "sehr produktives" Telefonat mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping geführt. Dabei seien die Fentanyl-Problematik und der Ukrainekrieg erörtert worden. Überdies habe man sich auf eine Lösung für Tiktok geeinigt, sagte Präsident Trump, ohne Details zu nennen. Derweil hat das US-Repräsentantenhaus ein Haushaltsgesetz zwar gebilligt, mit dem die Schließung von Regierungseinrichtungen zum Monatsende verhindert werden soll. Allerdings fand sich im Senat nicht die notwendige Mehrheit, so dass die Gesetzesvorlage nochmals überarbeitet werden muss. Auch wegen des bevorstehenden Wochenendes wollten sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wichtige Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht.

Der Goldpreis erholte sich von den jüngsten Abgaben, die Feinunze legte um 1,0 Prozent auf 3.683 Dollar zu. Das Edelmetall liegt in diesem Monat weiterhin fast 10 Prozent im Plus. Es wird erwartet, dass es auch künftig von den antizipierten US-Zinssenkungen, dem unsicheren geopolitischen Umfeld sowie von Käufen der Zentralbanken und ETF -Zuflüssen profitieren wird.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zum Wochenausklang leer.

ASIEN

Die Börsen in Asien präsentieren sich am Montag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legt gegen 07:00 MESZ 1,22 Prozent auf 45.594,27 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,07 Prozent höher bei 3.822,59 Zählern.

In Hongkong verliert der Hang Seng dagegen 1,00 Prozent auf 26.280,72 Punkte.

Besonders deutlich fällt das Plus in Tokio aus, wo sich der Nikkei 225 von den Verlusten am Freitag vollständig erholt hat. Die Abgaben wurden dabei vor allem durch die Bank von Japan (BoJ) ausgelöst, die die Zinssätze zwar wie erwartet unverändert ließ, aber Pläne signalisierte, ihre Bestände an inländischen börsengehandelten Aktienfonds (ETFs) schrittweise zu verkaufen.

Teilnehmer verweisen darauf, dass die geplanten jährlichen Verkäufe der BoJ nur einen kleinen Teil ihrer gesamten ETF -Bestände darstellen. Der Gouverneur der BoJ, Kazuo Ueda, bekräftigte am Freitag, dass die Notenbank die Zinsen weiter erhöhen wird, falls sich die Konjunktur und die Preise entsprechend den Prognosen entwickeln.

