Angespannte Stimmung in Zürich: SPI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der SPI gibt sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,65 Prozent leichter bei 14 463,98 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 1,951 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,570 Prozent auf 14 476,25 Punkte an der Kurstafel, nach 14 559,26 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 14 508,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 448,25 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 1,35 Prozent. Vor einem Monat, am 22.08.2023, wurde der SPI mit 14 345,71 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2023, einen Stand von 14 713,46 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2022, den Stand von 13 213,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 2,99 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 616,90 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Spexis (+ 4,92 Prozent auf 0,32 CHF), ARYZTA (+ 4,26 Prozent auf 1,54 CHF), Bellevue (+ 2,49 Prozent auf 20,60 CHF), DocMorris (+ 2,39 Prozent auf 53,50 CHF) und Medartis (+ 2,14 Prozent auf 90,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Talenthouse (-20,00 Prozent auf 0,00 CHF), Adval Tech (-8,85 Prozent auf 103,00 CHF), Achiko (-8,33 Prozent auf 0,00 CHF), SKAN (-4,55 Prozent auf 77,70 CHF) und Kinarus (-4,00 Prozent auf 0,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 298 827 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 286,190 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die Achiko-Aktie weist mit 0,02 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Varia US Properties-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

