Angespannte Stimmung in Zürich: SPI schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Am Dienstag tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,13 Prozent tiefer bei 14 532,53 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 1,959 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,412 Prozent auf 14 491,09 Punkte an der Kurstafel, nach 14 551,01 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 14 532,53 Punkte, das Tagestief hingegen 14 491,09 Zähler.

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bewegte sich der SPI bei 14 301,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 881,45 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 19.09.2022, einen Wert von 13 585,15 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,48 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 616,90 Punkten.

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 901 753 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 284,562 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Unter den SPI-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

