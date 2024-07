Angespannte Stimmung in Zürich: SPI schwächelt zum Start des Montagshandels

Der SPI fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,22 Prozent leichter bei 16 380,12 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,120 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,231 Prozent tiefer bei 16 378,40 Punkten, nach 16 416,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 380,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 369,21 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, erreichte der SPI einen Stand von 15 993,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, betrug der SPI-Kurs 15 087,40 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Wert von 14 700,06 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,42 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 433,74 Punkte. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 4,73 Prozent auf 0,06 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,26 Prozent auf 9,80 CHF), Bellevue (+ 1,62 Prozent auf 18,80 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 1,60 Prozent auf 25,40 CHF) und Kudelski (+ 1,34 Prozent auf 1,51 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Swatch (I) (-10,52 Prozent auf 169,30 CHF), GAM (-7,43 Prozent auf 0,23 CHF), Relief Therapeutics (-3,77 Prozent auf 1,15 CHF), DocMorris (-2,92 Prozent auf 46,52 CHF) und Richemont (-2,83 Prozent auf 138,95 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der ARYZTA-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 106 513 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 249,775 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 63,26 Prozent bei der Medmix-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at