Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Start Verluste

Der SPI kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,51 Prozent tiefer bei 16 207,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,120 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,526 Prozent auf 16 205,59 Punkte an der Kurstafel, nach 16 291,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 207,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 191,19 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 15 993,96 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 16.04.2024, mit 14 862,40 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wies der SPI 14 700,06 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 11,24 Prozent aufwärts. 16 484,31 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell DKSH (+ 5,54 Prozent auf 64,80 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,67 Prozent auf 8,47 CHF), EMS-CHEMIE (+ 1,98 Prozent auf 722,00 CHF), Helvetia (+ 1,78 Prozent auf 125,80 CHF) und Jungfraubahn (+ 1,73 Prozent auf 200,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen GAM (-8,00 Prozent auf 0,23 CHF), SHL Telemedicine (-4,44 Prozent auf 4,30 CHF), Relief Therapeutics (-2,52 Prozent auf 1,16 CHF), Addex Therapeutics (-2,20 Prozent auf 0,06 CHF) und Bossard (-2,01 Prozent auf 219,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Richemont-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 145 423 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 249,750 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Medmix-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 63,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

