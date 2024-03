Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert zum Start des Dienstagshandels

Der SPI verliert am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,22 Prozent auf 15 225,25 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,966 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,297 Prozent tiefer bei 15 214,03 Punkten in den Handel, nach 15 259,42 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 214,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 15 225,25 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Der SPI wies vor einem Monat, am 19.02.2024, einen Stand von 14 900,36 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 19.12.2023, bei 14 578,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, erreichte der SPI einen Stand von 13 905,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,50 Prozent nach oben. Bei 15 452,41 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit AIRESIS (+ 11,81 Prozent auf 0,53 CHF), Meyer Burger (+ 9,71 Prozent auf 0,04 CHF), Kinarus (+ 4,76 Prozent auf 0,00 CHF), GAM (+ 3,45 Prozent auf 0,30 CHF) und Molecular Partners (+ 3,23 Prozent auf 3,52 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Relief Therapeutics (-8,45 Prozent auf 1,30 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,00 Prozent auf 0,55 CHF), Evolva (-5,13 Prozent auf 0,85 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-4,54 Prozent auf 0,08 CHF) und Addex Therapeutics (-4,31 Prozent auf 0,08 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 5 614 311 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 258,219 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Im SPI hat die Orascom Development-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Varia US Properties-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at