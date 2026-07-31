AngloGold Ashanti Plc Q2 Profit Climbs

(RTTNews) - AngloGold Ashanti plc (AU) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $1.002 billion, or $1.96 per share. This compares with $669 million, or $1.32 per share, last year.

Excluding items, AngloGold Ashanti plc reported adjusted earnings of $1.010 billion or $1.98 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 27.0% to $3.104 billion from $2.445 billion last year.

AngloGold Ashanti plc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.002 Bln. vs. $669 Mln. last year. -EPS: $1.96 vs. $1.32 last year. -Revenue: $3.104 Bln vs. $2.445 Bln last year.