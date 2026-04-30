30.04.2026 06:31:29

Anhui Expressway legte Quartalsergebnis vor

Anhui Expressway äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 44,22 Prozent auf 1,57 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,82 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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