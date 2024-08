Anhui Wanyi Science And Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Anhui Wanyi Science And Technology A präsentierte am 24.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 180,1 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at