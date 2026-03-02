Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 1,07 CNY. Im letzten Jahr hatte Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A einen Gewinn von 0,840 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 691,8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 522,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,69 CNY. Im Vorjahr waren 3,18 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,50 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,84 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,83 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 2,55 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at