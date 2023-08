Anleger greifen zu: Ford-Deal hilft Ballard Power-Aktie zeitweise auf die Sprünge

Ballard Power hat einen neuen Kunden an Land gezogen. Ein Deal mit Ford hilft der Ballard Power-Aktie auf die Sprünge.

• Ballard Power verkündet Deal mit Autoriese Ford• Lieferung von Brennstoffzellen• Hoffnung auf langfristige Zusammenarbeit

Der US-Traditionsautobauer Ford setzt auf Brennstoffzellen von Ballard Power: Beide Unternehmen gaben am Vortag eine Partnerschaft bekannt.

Deal mit Vorteilen für beide Seiten

Demnach plant der Brennstoffzellenhersteller Ballard Power die Belieferung von Ford Trucks mit einem Brennstoffzellensystem, um einen Fahrzeugprototyp mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb zu entwickeln. Einer Pressemitteilung zufolge umfasst die Partnerschaft eine erste Bestellung für zwei FCmove™-XD 120-kW-Brennstoffzellenmotoren, die Lieferung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Ford will unterdessen mit seiner Marke Fort Otosan das Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug F-MAX entwickeln und die Produkte von Ballard Power in den 44-Tonnen-Lkw von Ford Trucks integrieren. Gebaut werden soll das Fahrzeug in der Türkei.

Nach erfolgreichem Anschluss des Entwicklungsprogramms könnte Ballard Power zum bevorzugten Lieferanten für die Serienproduktion des brennstoffzellenbetriebenen F-MAX benannt werden, wie aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Ford Trucks, um die Markteinführung in Europa zu erleichtern", kommentiert David Mucciacciaro, Chief Commercial Officer von Ballard, die Absichtserklärung beider Unternehmen. "Ford Trucks ist ein wichtiger ‚Plattform‘-Gewinn für Ballard und ein wichtiger Partner für unsere Lkw-Branche mit hohem Wachstumspotenzial".

"Bei Ford Trucks investieren wir in alternative Technologien, die im Einklang mit unseren Nachhaltigkeitszielen die Zukunft der Automobilindustrie bestimmen werden. Die Elektrifizierung, gefolgt von der Wasserstofftechnologie, ist eine unserer obersten Prioritäten. Unser erstes Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug F-MAX, das wir im Rahmen des ZEFES-Projekts entwickeln werden, wird ein bedeutender Meilenstein sein. Wir freuen uns sehr, mit Ballard an diesem wichtigen Projekt zusammenzuarbeiten", wird Emrah Duman, Vizepräsident von Ford Trucks, im Rahmen der Pressemitteilung zitiert.

Ballard Power-Aktie zieht kräftig an

Die Hoffnung darauf, dass die frisch kommunizierte Zusammenarbeit Ballard Power einen überaus wichtigen Kunden längerfristig sichern könnte, gab der Ballard Power-Aktie am Donnerstag Auftrieb: Sie schloss an der NASDAQ-Börse 7,62 Prozent höher bei 4,80 US-Dollar. Am Freitag ging es noch ein wenig weiter hinauf, das Papier schloss 0,63 Prozent fester bei 4,83 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at