Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 mittags im Minus

Am Donnerstag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,39 Prozent auf 4 437,64 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 4 451,74 Zählern und damit 0,070 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 454,86 Punkte).

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 433,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 455,19 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 2,45 Prozent zurück. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 05.08.2024, bei 4 234,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 530,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 964,29 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,45 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell National Grid (+ 1,53 Prozent auf 10,18 GBP), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 36,84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,17 Prozent auf 60,59 EUR), HSBC (+ 1,09 Prozent auf 6,66 GBP) und Enel (+ 1,09 Prozent auf 6,98 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,36 Prozent auf 46,59 CHF), AstraZeneca (-1,10 Prozent auf 129,02 GBP), Airbus SE (ex EADS) (-1,09 Prozent auf 132,12 EUR), Novartis (-1,06 Prozent auf 99,85 CHF) und Nestlé (-0,96 Prozent auf 88,78 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 5 806 729 Aktien gehandelt. Mit 548,624 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,21 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at