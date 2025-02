FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 10500 auf 11000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen belegten die intakte Wachstumsstory des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Bewertung sei zwar nicht besonders anspruchsvoll. Für eine Ausweitung brauche es aber eine weitere Verringerung der Risiken in China sowie die Überzeugung, dass die Pipeline das Wachstum über 2026 hinaus antreiben werde./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 08:00 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.