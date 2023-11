Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX am Nachmittag in der Verlustzone

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,69 Prozent tiefer bei 13 027,28 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 107,624 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,059 Prozent auf 13 243,70 Punkte an der Kurstafel, nach 13 251,56 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 257,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 024,90 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 12 273,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12 928,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, wies der SDAX einen Stand von 12 360,68 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,80 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 13 880,68 Punkten. 11 973,73 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 5,26 Prozent auf 25,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,15 Prozent auf 14,11 EUR), Fielmann (+ 0,61 Prozent auf 46,38 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 0,42 Prozent auf 3,62 EUR) und flatexDEGIRO (+ 0,38 Prozent auf 10,55 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen MorphoSys (-21,11 Prozent auf 16,92 EUR), Drägerwerk (-5,44 Prozent auf 52,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,42 Prozent auf 31,96 EUR), Aroundtown SA (-5,32 Prozent auf 2,19 EUR) und PATRIZIA SE (-5,14 Prozent auf 7,57 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die MorphoSys-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 835 302 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,510 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Schaeffler-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

