Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent tiefer bei 16 588,78 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 89,905 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,190 Prozent auf 16 608,93 Punkte an der Kurstafel, nach 16 640,49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 16 608,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 574,83 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, einen Stand von 15 633,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2025, lag der SDAX-Kurs bei 15 007,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2024, stand der SDAX noch bei 15 237,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 19,45 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 16 787,95 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell thyssenkrupp nucera (+ 1,07 Prozent auf 8,97 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 0,75 Prozent auf 26,90 EUR), INDUS (+ 0,66 Prozent auf 22,75 EUR), MBB SE (+ 0,39 Prozent auf 153,80 EUR) und Ceconomy St (+ 0,37 Prozent auf 2,74 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Deutsche Euroshop (-2,03 Prozent auf 19,32 EUR), Vossloh (-1,79 Prozent auf 77,00 EUR), PATRIZIA SE (-1,71 Prozent auf 8,03 EUR), SCHOTT Pharma (-1,39 Prozent auf 28,45 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-1,21 Prozent auf 16,32 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 170 006 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die IONOS-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,193 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die ProCredit-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,30 erwartet. Die Grand City Properties-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,17 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

