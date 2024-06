Anleger in London halten sich zurück: Das macht der FTSE 100 am Dienstagnachmittag

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 1,14 Prozent schwächer bei 8 134,43 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,565 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 228,48 Punkten, nach 8 228,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 8 133,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 261,74 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Stand von 8 433,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 7 669,23 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 562,36 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,35 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Hikma Pharmaceuticals (+ 2,18 Prozent auf 19,72 GBP), ConvaTec (+ 2,04 Prozent auf 2,50 GBP), RS Group (+ 1,78 Prozent auf 7,14 GBP), Rentokil Initial (+ 0,66 Prozent auf 4,12 GBP) und Experian (+ 0,66 Prozent auf 36,74 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Antofagasta (-4,28 Prozent auf 20,67 GBP), Marks Spencer (-3,78 Prozent auf 2,98 GBP), Standard Chartered (-3,69 Prozent auf 7,25 GBP), Glencore (-3,10 Prozent auf 4,61 GBP) und Admiral Group (-2,63 Prozent auf 25,87 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 61 813 685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 229,921 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,26 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

