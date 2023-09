Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Der FTSE 100 erlitt am vierten Tag der Woche Verluste.

Schlussendlich schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,69 Prozent) bei 7 678,62 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,406 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 731,65 Punkte an der Kurstafel, nach 7 731,65 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 7 674,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 746,53 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,425 Prozent nach. Vor einem Monat, am 21.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 257,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.06.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 559,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 237,64 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 1,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit JD Sports Fashion (+ 8,99 Prozent auf 1,45 GBP), Next (+ 3,43 Prozent auf 73,50 GBP), ConvaTec (+ 3,15 Prozent auf 2,23 GBP), Kingfisher (+ 2,18 Prozent auf 2,20 GBP) und Marks Spencer (+ 2,16 Prozent auf 2,36 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Ocado Group (-19,87 Prozent auf 6,48 GBP), Flutter Entertainment (-3,49 Prozent auf 141,05 GBP), Croda International (-3,46 Prozent auf 48,81 GBP), Antofagasta (-3,16 Prozent auf 14,09 GBP) und Melrose Industries (-2,96 Prozent auf 4,72 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 100 142 703 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 200,800 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Barclays-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,89 zu Buche schlagen. Mit 10,12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at