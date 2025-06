Börse London in Grün: FTSE 100 steigt letztendlich

So performte der FTSE 100 am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 8 801,29 Punkten ab. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,670 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 787,02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 787,02 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 821,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 8 780,36 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,330 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, stand der FTSE 100 bei 8 596,35 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 04.03.2025, einen Wert von 8 759,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 232,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,55 Prozent aufwärts. Bei 8 908,82 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 544,83 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 3,45 Prozent auf 2,52 GBP), Antofagasta (+ 3,15 Prozent auf 18,50 GBP), Hiscox (+ 2,58 Prozent auf 13,10 GBP), Diageo (+ 2,44 Prozent auf 20,39 GBP) und StJamess Place (+ 2,27 Prozent auf 11,27 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-14,67 Prozent auf 2,83 GBP), Marks Spencer (-2,11 Prozent auf 3,67 GBP), BP (-1,87 Prozent auf 3,59 GBP), Frasers Group (-1,54 Prozent auf 7,34 GBP) und Haleon (-1,51 Prozent auf 3,99 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 84 978 118 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 196,007 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at