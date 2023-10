Anleger in Moskau halten sich zurück: RTS am Mittag schwächer

Am vierten Tag der Woche herrscht in Moskau ein ruhiger Handel.

Der RTS gibt im MICEX-Handel um 12:01 Uhr um 0,02 Prozent auf 1 103,40 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 7,664 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der RTS 0,656 Prozent leichter bei 1 096,36 Punkten in den Handel, nach 1 103,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 1 096,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 107,08 Punkten verzeichnete.

RTS-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der RTS bislang Gewinne von 2,00 Prozent. Der RTS verzeichnete vor einem Monat, am 26.09.2023, den Stand von 998,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.07.2023, wurde der RTS mit 1 038,74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 26.10.2022, wurde der RTS mit einer Bewertung von 1 088,59 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 14,57 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des RTS liegt derzeit bei 1 107,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Zählern verzeichnet.

RTS-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im RTS sind derzeit Bashneft (+ 2,83 Prozent auf 2 108,00 RUB), Mechel (+ 1,59 Prozent auf 294,10 RUB), Norilsk Nickel JSC (+ 1,48 Prozent auf 17 718,00 RUB), Polymetal (+ 1,26 Prozent auf 556,40 RUB) und Rostelecom PJSC Pref (+ 1,18 Prozent auf 72,80 RUB). Die Verlierer im RTS sind hingegen Federal Grid (-2,09 Prozent auf 0,12 RUB), Mvideo PJSC (-1,25 Prozent auf 197,40 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (-1,19 Prozent auf 0,87 RUB), LSR (-1,11 Prozent auf 733,00 RUB) und Aeroflot - Russian Airlines (-1,10 Prozent auf 40,42 RUB).

Die teuersten Unternehmen im RTS

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. 33 148 640 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,499 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Gazprom PJSC-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Die Gazprom PJSC-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

