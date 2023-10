Anleger in Moskau halten sich zurück: RTS im Minus

Der RTS gönnt sich am Dienstagmittag eine Verschnaufpause.

Der RTS notiert im MICEX-Handel um 12:01 Uhr um 0,19 Prozent leichter bei 990,33 Punkten. Damit sind die im RTS enthaltenen Werte 7,714 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,075 Prozent auf 991,44 Punkte an der Kurstafel, nach 992,18 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des RTS betrug 981,96 Punkte, das Tageshoch hingegen 993,18 Zähler.

RTS-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 1 055,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, verzeichnete der RTS einen Wert von 992,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2022, wies der RTS einen Stand von 1 091,87 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 2,83 Prozent zu. Bei 1 091,91 Punkten markierte der RTS bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 900,08 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im RTS

Zu den Gewinner-Aktien im RTS zählen aktuell Surgutneftegas (+ 1,99 Prozent auf 33,24 RUB), Mechel (+ 0,98 Prozent auf 208,00 RUB), Aeroflot - Russian Airlines (+ 0,34 Prozent auf 40,95 RUB), Cherkizovo (+ 0,23 Prozent auf 4 178,50 RUB) und Sberbank Pref (+ 0,01 Prozent auf 258,70 RUB). Die Verlierer im RTS sind hingegen RusHydro (Federal Hydro) (-1,82 Prozent auf 0,84 RUB), Severstal (-1,60 Prozent auf 1 367,80 RUB), Federal Grid (-1,51 Prozent auf 0,12 RUB), INTER RAO (-1,46 Prozent auf 4,38 RUB) und Unipro (ex EON Russia) (-1,26 Prozent auf 2,27 RUB).

Diese RTS-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im RTS kann derzeit die VTB Bank-Aktie aufweisen. 47 965 030 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Mit 6,538 Mrd. Euro macht die Yandex-Aktie im RTS derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Mitglieder

Die Gazprom PJSC-Aktie weist mit 0,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS auf. Mit 55,80 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

