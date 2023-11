Anleger in Moskau halten sich zurück: RTS liegt am Mittag im Minus

In Moskau ist am fünften Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Freitag fällt der RTS um 12:01 Uhr via MICEX um 0,15 Prozent auf 1 107,18 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 7,592 Mrd. Euro. In den Handel ging der RTS 0,034 Prozent leichter bei 1 108,49 Punkten, nach 1 108,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 110,53 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 104,86 Zählern.

RTS-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der RTS bereits um 1,45 Prozent zu. Der RTS erreichte vor einem Monat, am 10.10.2023, einen Stand von 996,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, stand der RTS bei 1 017,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, verzeichnete der RTS einen Stand von 1 150,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 14,96 Prozent aufwärts. Das RTS-Jahreshoch steht derzeit bei 1 114,55 Punkten. Bei 900,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im RTS sind derzeit Bashneft (+ 3,32 Prozent auf 2 191,50 RUB), Mechel (+ 3,03 Prozent auf 317,73 RUB), Bashneft Pref (+ 2,58 Prozent auf 1 672,00 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 2,43 Prozent auf 210,09 RUB) und Rosneft Oil Company (+ 1,85 Prozent auf 593,90 RUB). Am anderen Ende der RTS-Liste stehen hingegen SOLLERS (-4,43 Prozent auf 884,50 RUB), INTER RAO (-1,47 Prozent auf 4,22 RUB), PIK (-1,40 Prozent auf 718,90 RUB), TMK (-1,15 Prozent auf 220,78 RUB) und Federal Grid (-1,07 Prozent auf 0,12 RUB) unter Druck.

Die teuersten RTS-Unternehmen

Die Aktie im RTS mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die VTB Bank-Aktie. 29 243 570 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie sticht im RTS mit einer Marktkapitalisierung von 6,419 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der RTS-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at