Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite leichter

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Freitag mit negativem Vorzeichen.

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,39 Prozent leichter bei 16 505,20 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,208 Prozent stärker bei 16 771,90 Punkten, nach 16 737,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 789,27 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 503,77 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 2,84 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 15 657,82 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 16 091,92 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wies der NASDAQ Composite 12 935,29 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11,78 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 17 032,66 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Celadon Group (+ 430,00 Prozent auf 0,00 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 18,00 Prozent auf 0,13 USD), American Superconductor (+ 8,54 Prozent auf 18,93 USD), Arundel (+ 6,77 Prozent auf 0,14 CHF) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 5,82 Prozent auf 8,18 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Sify (-37,20 Prozent auf 1,06 USD), Ebix (-11,06 Prozent auf 0,42 USD), Powell Industries (-9,60 Prozent auf 186,17 USD), Amedisys (-5,95 Prozent auf 90,30 USD) und Innodata (-5,29 Prozent auf 12,17 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Anglo American-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 268 234 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,947 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,53 Prozent an der Spitze im Index.

