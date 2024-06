Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite letztendlich leichter

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,79 Prozent leichter bei 17 721,59 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,289 Prozent auf 17 913,94 Punkte an der Kurstafel, nach 17 862,23 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 650,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 936,79 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,137 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.05.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16 794,87 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 20.03.2024, einen Wert von 16 369,41 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 20.06.2023, einen Stand von 13 667,29 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 20,02 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 936,79 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ebix (+ 10,53 Prozent auf 0,21 USD), Gilead Sciences (+ 8,46 Prozent auf 68,49 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6,96 Prozent auf 0,45 USD), OraSure Technologies (+ 6,82 Prozent auf 4,54 USD) und Sify (+ 6,59 Prozent auf 0,39 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Comtech Telecommunications (-6,39 Prozent auf 3,81 USD), Escalon Medical (-5,83 Prozent auf 0,16 USD), Grupo Financiero Galicia (-5,25 Prozent auf 33,00 USD), QUALCOMM (-5,12 Prozent auf 215,47 USD) und Patterson Companies (-4,89 Prozent auf 24,14 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 111 169 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,107 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

