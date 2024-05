Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der Handel in Paris verlief am Abend in ruhigen Bahnen.

Letztendlich ging der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 8 094,97 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,506 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,599 Prozent schwächer bei 8 053,79 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 102,33 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 104,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 042,30 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,02 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 24.04.2024, stand der CAC 40 bei 8 091,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Stand von 7 966,68 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 24.05.2023, den Wert von 7 253,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 7,49 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 128 213 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 374,151 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

