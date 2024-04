Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime beginnt Handel mit Verlusten

Am Donnerstag steht der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,01 Prozent im Minus bei 1 781,25 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 1 781,47 Punkte an der Kurstafel, nach 1 781,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 780,87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 785,15 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0,193 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.03.2024, stand der ATX Prime bei 1 698,83 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 04.01.2024, bei 1 719,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.04.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 614,43 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 3,92 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 793,79 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell UBM Development (+ 2,70 Prozent auf 19,05 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,40 Prozent auf 5,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,21 Prozent auf 19,30 EUR), Rosenbauer (+ 1,08 Prozent auf 28,10 EUR) und FACC (+ 0,80 Prozent auf 6,33 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-1,88 Prozent auf 8,34 EUR), S IMMO (-0,86 Prozent auf 17,25 EUR), Wienerberger (-0,72 Prozent auf 32,92 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,67 Prozent auf 44,50 EUR) und Lenzing (-0,60 Prozent auf 32,95 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 28 011 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 23,781 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Warimpex-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die Addiko Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at