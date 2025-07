Die Analysten von Erste Group Research haben ihr Kursziel für die Papiere des Vorarlberger Leuchtenherstellers Zumtobel von 6,6 Euro auf 5,4 Euro gesenkt. Im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigte der zuständige Experte Michael Marschallinger die "Hold"-Empfehlung für die Aktie.

Das niedrigere Kursziel ergebe sich aus niedrigeren Gewinnschätzungen, so Marschallinger in dem Bericht. Zumtobel werde mit starken Abschlägen zu seinen Mitbewerbern gehandelt, er sei jedoch der Meinung, dass diese Abschläge angesichts der schwachen Performance gerechtfertigt seien, so der Analyst weiter.

Die Gewinneinschätzung des Experten beläuft sich für das bis Ende April 2025 gelaufene Geschäftsjahr auf 0,39 Euro je Aktie. In den beiden darauffolgenden Jahren erwartet er dann einen Gewinn je Aktie von 0,55 Euro (2025/26) und 0,74 Euro (2026/27).

Für das Geschäftsjahr 2024/25 wird mit einer Dividende in der Höhe von 0,15 Euro je Aktie gerechnet. Die Gewinnausschüttung für die beiden Folgejahre soll bei 0,19 bzw. 0,25 Euro pro Anteilsschein liegen.

Am Montag notierte die Zumtobel-Aktie im Frühhandel an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,20 Prozent bei 4,93 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

