Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime fällt nachmittags

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,37 Prozent auf 1 599,77 Punkte zurück. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent stärker bei 1 622,03 Punkten, nach 1 621,98 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 1 622,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 594,26 Punkten lag.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,734 Prozent. Vor einem Monat, am 21.08.2023, wurde der ATX Prime auf 1 578,08 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 21.06.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 587,06 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 450,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 1,01 Prozent. 1 789,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 530,67 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 0,64 Prozent auf 31,40 EUR), Telekom Austria (+ 0,53 Prozent auf 7,64 EUR), S IMMO (+ 0,52 Prozent auf 11,54 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,48 Prozent auf 6,33 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,41 Prozent auf 9,74 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-4,37 Prozent auf 28,86 EUR), Semperit (-4,08 Prozent auf 16,94 EUR), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-3,68 Prozent auf 68,00 EUR), Verbund (-3,00 Prozent auf 80,95 EUR) und voestalpine (-2,75 Prozent auf 26,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 413 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 27,932 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert mit 1,95 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at