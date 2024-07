Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Morgen.

Um 09:12 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,95 Prozent auf 1 824,27 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,106 Prozent schwächer bei 1 839,80 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 841,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 1 839,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 824,19 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 0,812 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2024, wurde der ATX Prime auf 1 812,49 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, wurde der ATX Prime auf 1 785,62 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 25.07.2023, wurde der ATX Prime auf 1 638,18 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 6,43 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 1,11 Prozent auf 36,40 EUR), Semperit (+ 0,38 Prozent auf 10,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,34 Prozent auf 5,84 EUR), CA Immobilien (+ 0,13 Prozent auf 30,44 EUR) und DO (+ 0,13 Prozent auf 155,80 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-2,80 Prozent auf 10,40 EUR), Frequentis (-2,55 Prozent auf 30,60 EUR), FACC (-2,51 Prozent auf 7,00 EUR), Verbund (-2,29 Prozent auf 74,70 EUR) und Lenzing (-2,25 Prozent auf 32,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 37 720 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,247 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,92 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at