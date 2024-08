Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Nachmittag leichter

Um 15:42 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0,61 Prozent auf 1 855,52 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,447 Prozent höher bei 1 875,24 Punkten in den Handel, nach 1 866,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 1 847,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 882,12 Punkten erreichte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 1 953,39 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 06.05.2024, den Stand von 1 857,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 1 759,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,22 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 5,49 Prozent auf 270,80 CHF), Lindt (+ 1,10 Prozent auf 11 020,00 CHF), Swiss Re (+ 0,76 Prozent auf 100,05 CHF), Straumann (+ 0,66 Prozent auf 106,60 CHF) und Temenos (+ 0,64 Prozent auf 54,65 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ams (-3,40 Prozent auf 1,02 CHF), Richemont (-2,58 Prozent auf 120,95 CHF), Logitech (-2,01 Prozent auf 71,04 CHF), Kühne + Nagel International (-1,87 Prozent auf 247,20 CHF) und SGS SA (-1,76 Prozent auf 89,20 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 563 953 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 245,863 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,04 erwartet. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at