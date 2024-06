Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zum Handelsende im Minus

Der SLI zeigte sich am Montag schwächer.

Zum Handelsschluss tendierte der SLI im SIX-Handel 0,72 Prozent leichter bei 1 972,77 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,836 Prozent auf 1 970,44 Punkte an der Kurstafel, nach 1 987,06 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 1 982,00 Punkte, das Tagestief hingegen 1 966,18 Zähler.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 10.05.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 918,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 906,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, den Stand von 1 757,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,87 Prozent nach oben. Bei 1 993,61 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1,11 Prozent auf 4 362,00 CHF), ams (+ 0,62 Prozent auf 1,37 CHF), Holcim (+ 0,60 Prozent auf 80,46 CHF), VAT (+ 0,22 Prozent auf 490,80 CHF) und Geberit (+ 0,18 Prozent auf 551,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Nestlé (-2,47 Prozent auf 95,60 CHF), Sandoz (-1,71 Prozent auf 31,63 CHF), Temenos (-1,63 Prozent auf 60,40 CHF), UBS (-1,37 Prozent auf 28,03 CHF) und Lindt (-1,30 Prozent auf 10 600,00 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 227 773 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 261,080 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

