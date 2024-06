Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

Der SMI fällt am Montag nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,06 Prozent schwächer bei 12 036,94 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,407 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,010 Prozent leichter bei 12 043,38 Punkten in den Montagshandel, nach 12 044,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 043,49 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 032,78 Zählern.

SMI seit Beginn des Jahres

Der SMI lag vor einem Monat, am 17.05.2024, bei 12 037,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Stand von 11 676,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 386,26 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 7,76 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 0,93 Prozent auf 27,17 CHF), Givaudan (+ 0,88 Prozent auf 4 334,00 CHF), Lonza (+ 0,77 Prozent auf 484,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,74 Prozent auf 50,26 CHF) und Partners Group (+ 0,74 Prozent auf 1 163,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Novartis (-0,99 Prozent auf 94,07 CHF), Roche (-0,81 Prozent auf 245,60 CHF), Kühne + Nagel International (-0,31 Prozent auf 255,70 CHF), Swisscom (-0,28 Prozent auf 494,60 CHF) und Sonova (-0,18 Prozent auf 276,40 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 169 481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 257,030 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Swiss Re lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,90 Prozent.

Redaktion finanzen.at