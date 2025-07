Börsen in Fernost uneinig

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag etwas tiefer.

Der ATX beendete den Handelstag 0,39 Prozent tiefer bei 4.459,23 Punkten, nachdem im Sitzungsverlauf mehrmals dir Richtung gewechselt wurden.

Im seit Monaten andauernden Zollkonflikt hat US-Präsident Donald Trump 100 Prozent Zölle für Importe aus mit Russland verbündeten Ländern angekündigt, sollte es im Ukraine-Krieg binnen 50 Tagen keine Waffenruhe-Vereinbarung geben. Zudem hatte die Europäische Union am Montag klargemacht, dass Gegenzölle vorbereitet werden für den Fall, dass die aktuell ab Anfang August im Raum stehenden US-Zölle tatsächlich umgesetzt werden. Gleichzeitig bemüht sich der zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic aber weiterhin um eine Verhandlungslösung.

Am Vormittag stand mit den ZEW-Konjunkturerwartungen ein Stimmungsindikator für die deutsche Wirtschaft auf dem Programm: Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Juli überraschend deutlich aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 5,2 Punkte auf plus 52,7 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 50,4 Punkte gerechnet.

DEUTSCHLAND

Der DAX konnte seine Gewinne am Dienstag nicht verteidigen.

Der DAX hat die Sitzung etwas höher eröffnet, und zeigte sich anschließend wechselhaft. Letztendlich ging er 0,42 Prozent leichter bei 24.060,29 Einheiten aus dem Handel.

Nach drei schwachen Börsentagen zeigte sich der deutsche Leitindex DAX am Dienstag ohne klare Tendenz. Im Zollstreit hatte die Europäische Union am Montag klargemacht, dass Gegenzölle vorbereitet werden für den Fall, dass die aktuell ab Anfang August im Raum stehenden US-Zölle tatsächlich umgesetzt werden. Gleichzeitig bemüht sich der zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic aber weiterhin um eine Verhandlungslösung.

Die Unsicherheiten im Zollstreit zwischen den USA und der Eurozone hatten den DAX in den vergangenen drei Handelstagen knapp 400 Punkte oder 1,6 Prozent gekostet.

Am frühen Nachmittag standen dann die Verbraucherpreise in den USA im Juni an. In den Vereinigten Staaten hat sich die Inflation im vergangenen Monat überraschend verstärkt.

WALL STREET

Am Dienstag liess sich an den US-Börsen keine klare Richtung erkennen.

Der Dow Jones startete quasi unverändert und gab anschließend deutlich nach. Letztlich schloss er 0,98 Prozent tiefer bei 44.023,29 Punkten.

Daneben gab der Techwerteindex NASDAQ Composite den größten teil seines Anfangsgewinns wieder ab und ging nur mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 20.677,80 Zählern in den Feierabend.

Positive Nachrichten aus der Chipbranche haben den US-Börsen am Dienstag Bestmarken beschert. Neue Inflationsdaten und Geschäftszahlen aus dem Bankensektor gaben keine Impulse.

In den Vereinigten Staaten hatte sich die Inflation im Juni zwar unerwartet deutlich verstärkt. Die aggressive Zollpolitik der US-Regierung zeigt aber nach Einschätzung von Experten weiterhin keine deutlichen Auswirkungen. Die Kerninflationsrate, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, lag wie prognostiziert bei 2,9 Prozent. Experten blieben denn auch eher gelassen.

"Obgleich die Unternehmer in Umfragen angeben, die Last der Erhöhung der US-Einfuhrzölle auf die Verbraucher weiter zu wälzen, fehlt in der aktuellen Inflationsstatistik wieder einmal jegliche Spur davon", schrieb Volkswirt Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg. Somit dürfte insbesondere aus dem Weißen Haus der Druck auf die US-Notenbank zunehmen, ihren geldpolitischen Kurs zu lockern. Chlench hielt indes an seiner Einschätzung fest, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen im weiteren Jahresverlauf unverändert lassen wird.

ASIEN

Auch am Mittwoch zeigt sich erneut kein einheitliches Bild an den Aktienmärkten in Asien.

In Japan steigt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 0,55 Prozent an auf 39.896,51 Punkte.

Der Shanghai Composite verliert daneben auf dem chinesischen Festland leicht um 0,13 Prozent auf 3.500,62 Zähler.

Leichte Gewinne gibt es unterdessen in Hongkong zu verbuchen: Der Hang Seng legt um 0,28 Prozent zu auf 24.658,55 Stellen.

Negative Vorgaben von der Wall Street sorgen zur Wochenmitte an den Aktienmärkten in Asien für eine uneinheitliche Tendenz. Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise sprechen gegen eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank. Die Inflation ist im Juni um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen und damit etwas stärker als zuvor. Die Kernrate sei zwar langsamer als erwartet geklettert, zeige aber wachsende Anzeichen dafür, dass die Zölle einige Preise in die Höhe trieben, urteilt Glenn Purves, Global Head of Macro beim Blackrock Investment Institute.

Für den Hang-Seng-Index in Hongkong geht es weiter leicht nach oben. Am Vortag hatte der Index den größten Tagesgewinn seit zwei Monaten verzeichnet. Hier legen die Technologiewerte weiter zu, nachdem NVIDIA nach einer Genehmigung aus Washington wieder einige ihrer KI-Chips in China verkaufen darf. Für die Trump-Administration "sind die NVIDIA-GPU-Chips einer der größten Trümpfe auf diesem Pokertisch mit China, und die Erlaubnis, die Chips wieder in das Land zu verkaufen, dürfte den Handelsgesprächen zwischen den beiden Ländern helfen", sagen die Wedbush-Analysten.

Die Investoren in Tokio hielten sich unterdessen im Vorfeld der Oberhauswahlen am Sonntag zurück, heißt es. Zudem hält die Unsicherheit über die US-Zölle und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen an.

