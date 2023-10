Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI notiert nachmittags im Minus

Am Freitag verbucht der SPI um 15:39 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,02 Prozent auf 14 116,76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,880 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,127 Prozent auf 14 137,09 Punkte an der Kurstafel, nach 14 119,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 14 177,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 058,87 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.09.2023, lag der SPI bei 14 425,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 482,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, wurde der SPI mit einer Bewertung von 13 317,33 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 0,516 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 616,90 Zählern.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Arundel (+ 42,20 Prozent auf 0,25 CHF), ONE swiss bank (+ 9,76 Prozent auf 2,70 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,15 Prozent auf 5,10 CHF), Orascom Development (+ 3,70 Prozent auf 5,60 CHF) und Sandoz (+ 3,19 Prozent auf 25,13 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Talenthouse (-55,10 Prozent auf 0,00 CHF), Achiko (-16,67 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-14,29 Prozent auf 0,06 CHF), Addex Therapeutics (-10,66 Prozent auf 0,06 CHF) und Spexis (-9,05 Prozent auf 0,19 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 13 517 631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 276,300 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,01 zu Buche schlagen. Mit 7,48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

