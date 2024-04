Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI präsentiert sich am Mittag leichter

Um 12:09 Uhr gibt der SPI im SIX-Handel um 1,19 Prozent auf 15 189,50 Punkte nach. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,928 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 192,03 Zählern und damit 1,18 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (15 372,87 Punkte).

Im Tageshoch notierte der SPI bei 15 196,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 161,95 Punkten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,64 Prozent nach unten. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 05.03.2024, den Wert von 14 894,46 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, bei 14 584,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, wurde der SPI mit 14 516,33 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,25 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 14,10 Prozent auf 0,09 CHF), Implenia (+ 4,54 Prozent auf 34,55 CHF), Montana Aerospace (+ 3,18 Prozent auf 18,16 CHF), Relief Therapeutics (+ 2,29 Prozent auf 1,34 CHF) und PolyPeptide (+ 1,24 Prozent auf 28,60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Spexis (-15,58 Prozent auf 0,07 CHF), ObsEva (-10,00 Prozent auf 0,01 CHF), Evolva (-9,72 Prozent auf 0,97 CHF), SHL Telemedicine (-9,49 Prozent auf 5,34 CHF) und Meyer Burger (-6,80 Prozent auf 0,01 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 179 940 167 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 252,474 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Index weist die Adecco SA-Aktie mit 7,22 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

