Gewinne in Zürich: SPI klettert am Nachmittag

Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,50 Prozent stärker bei 16 291,76 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,112 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,105 Prozent stärker bei 16 227,89 Punkten in den Handel, nach 16 210,86 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 203,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 296,54 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 28.03.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17 096,82 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 28.01.2025, bei 16 557,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, bei 15 136,02 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 4,98 Prozent zu. Bei 17 386,61 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell PolyPeptide (+ 6,36 Prozent auf 18,40 CHF), Adval Tech (+ 6,31 Prozent auf 59,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,72 Prozent auf 24,40 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,35 Prozent auf 1,20 CHF) und BELIMO (+ 3,72 Prozent auf 669,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen GAM (-6,22 Prozent auf 0,10 CHF), Xlife Sciences (-5,24 Prozent auf 23,50 CHF), Relief Therapeutics (-4,42 Prozent auf 2,38 CHF), Feintool International (-4,17 Prozent auf 10,35 CHF) und Perrot Duval SA (-3,85 Prozent auf 62,50 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 048 824 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 235,875 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BB Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,50 Prozent an der Spitze im Index.

