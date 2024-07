Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI präsentiert sich schwächer

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,46 Prozent leichter bei 16 185,56 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,146 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,183 Prozent schwächer bei 16 230,58 Punkten, nach 16 260,34 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 147,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 230,58 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,18 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 19.06.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 018,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, stand der SPI bei 14 982,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 699,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 11,09 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 16 484,31 Punkte. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 10,45 Prozent auf 1,48 CHF), V-Zug (+ 9,76 Prozent auf 54,00 CHF), HOCHDORF (+ 3,17 Prozent auf 6,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,14 Prozent auf 0,46 CHF) und Relief Therapeutics (+ 3,02 Prozent auf 1,20 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen PolyPeptide (-5,69 Prozent auf 29,00 CHF), Meyer Burger Technology (-5,66 Prozent auf 5,00 CHF), DocMorris (-4,47 Prozent auf 43,60 CHF), Orascom Development (-4,42 Prozent auf 4,11 CHF) und Tecan (N) (-3,70 Prozent auf 317,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 116 563 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 250,440 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Die Talenthouse-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Medmix-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 69,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at