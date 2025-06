ATX und DAX fester erwartet -- Asiens Märkte in Grün

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch etwas fester präsentieren.

Der ATX legt vorbörslich leicht zu.

Gestützt wird die Stimmung von günstigen US-Vorlagen, die auch an den asiatischen Börsen am Morgen für eine freundliche Tendenz sorgen. Vor allem bei den US-Technologiewerten ging die Erholungswelle am Dienstag weiter. Zudem setzen die Marktteilnehmer in Europa auf eine weitere Zinssenkung auf der EZB-Sitzung am Donnerstag, es wäre die sechste in Folge. Vom Zins- und vom Währungsumfeld kommt am Morgen zumindest kein Störfeuer. Impulse könnten am Mittwoch von den ADP-Zahlen zum US-Arbeitsmarkt ausgehen. Außerdem werden Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungsbereich veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte zur Wochenmitte zunächst weiter zulegen.

Der DAX tendiert im vorbörslichen Geschäft höher.

Das Rekordhoch aus der Vorwoche bei fast 24.326 Punkten kommt wohl wieder ins Spiel nach klaren Gewinnen an der Wall Street und auch am Morgen in Asien. Am frühen Nachmittag stehen aus den USA die ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor auf der Agenda, die einen Vorgeschmack geben auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht für Mai am Freitag.

Kurz darauf kommen die Verteidigungsminister aus Deutschland, Großbritannien und zahlreichen anderen Staaten in Brüssel zusammen, um weitere Militärhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine zu koordinieren.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte präsentierten sich am Dienstag in Grün.

Der Dow Jones hatte den Handel nahezu unverändert begonnen, klettert im Anschluss aber ins Plus und schloss 0,51 Prozent stärker bei 42.519,64 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte seinen anfänglichen gewinn ausbauen und beendete den Handel 0,81 Prozent höher bei 19.398,96 Einheiten.

Die New Yorker Börsen haben am Dienstag ihre Kursgewinne nach und nach ausgebaut. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass die jüngsten Daten vom US-Arbeitsmarkt trotz der Risiken durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump robust ausgefallen seien. Wichtiger wird allerdings der am Freitag anstehende, monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung. Die jüngst wieder aufflackernden, internationalen Handelsstreitigkeiten scheinen die Anleger weiterhin kaum zu ängstigen.

Zu Wochenbeginn hieß es nach gegenseitigen Beschuldigungen der USA und China aus dem Weißen Haus, dass die Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping noch in der laufenden Woche miteinander telefonieren könnten. Dazu äußerte sich US-Handelsminister Howard Lutnick am Dienstag positiv zu Gesprächen mit Indien. Mit der Europäischen Union soll es am Mittwoch neue Gespräche geben. "Die jüngsten Nachrichten deuten darauf hin, dass die Trump-Regierung weiterhin bestrebt ist, Vereinbarungen zu erzielen, um eine Rezession in den USA zu verhindern", kommentierten die Experten der UBS.

ASIEN

In Asien werden am Mittwoch Gewinne verzeichnet.

In Tokio klettert der japanische Leitindex Nikkei 225 derzeit um 0,97 Prozent auf 37.808,36 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben um 0,36 Prozent an auf 3.374,13 Einheiten.

Und auch in Hongkong geht es nach oben: Der Hang Seng zieht um 0,56 Prozent an auf 23.644,91 Zähler.

Die Börsen in Asien folgen am Mittwoch der positiven Vorgabe der Wall Street, angeführt von Technologieaktien. Die Sorgen über US-Zölle hätten sich abgeschwächt, ein gegenüber dem Dollar schwächerer Yen stütze den Markt, heißt es. Im Zuge der breiten Erholung des Dollars zieht dieser auf 144,27 Yen an, verglichen mit rund 143 zur gleichen Vortageszeit.

Unter anderem werde der Dollar gestützt von stark ausgefallenen Daten zu neuen Job-Angeboten in den USA, sagt Tapas Strickland von der NAB. Der sogenannte JOLTS-Bericht zeige für April 7,4 Millionen offene Stellen und habe die Erwartungen der Ökonomen übertroffen. Die Daten deuteten wahrscheinlich auf eine anhaltende Widerstandsfähigkeit des US-Arbeitsmarktes hin.

An den chinesischen Börsen ist die Tendenz freundlich, gestützt von Hoffnungen darauf, dass womöglich ein direktes Gespräch der Präsidenten der USA und Chinas, wie seitens der USA avisiert, Fortschritte im Handelsstreit bringt.

