Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schwächelt am Nachmittag

Am Dienstag sinkt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,30 Prozent auf 15 090,53 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,894 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,160 Prozent auf 15 159,49 Punkte an der Kurstafel, nach 15 135,28 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 159,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 15 076,95 Einheiten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der SPI 15 442,86 Punkte auf. Der SPI stand am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, bei 14 897,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wurde der SPI auf 15 072,98 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 3,57 Prozent aufwärts. Bei 15 480,85 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell HOCHDORF (+ 431,43 Prozent auf 7,44 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 11,26 Prozent auf 8,50 CHF), Dätwyler (+ 10,52 Prozent auf 195,40 CHF), GAM (+ 7,95 Prozent auf 0,29 CHF) und Barry Callebaut (+ 6,64 Prozent auf 1 477,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Curatis (-18,75 Prozent auf 13,00 CHF), Meyer Burger (-11,85 Prozent auf 0,01 CHF), Arundel (-11,18 Prozent auf 0,15 CHF), Straumann (-10,91 Prozent auf 123,65 CHF) und ObsEva (-8,33 Prozent auf 0,01 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 222 057 080 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 248,246 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,69 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

