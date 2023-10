Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Start mit Abgaben

Der SPI fällt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 1,06 Prozent auf 13 823,09 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 1,910 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,712 Prozent schwächer bei 13 871,28 Punkten, nach 13 970,71 Punkten am Vortag.

Bei 13 871,28 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 784,16 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 3,05 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 19.09.2023, einen Stand von 14 514,99 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 19.07.2023, einen Stand von 14 699,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, wurde der SPI mit 13 392,27 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 1,58 Prozent abwärts. Bei 15 314,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 13 616,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Santhera Pharmaceuticals (+ 4,44 Prozent auf 12,70 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,85 Prozent auf 0,06 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,47 Prozent auf 2,68 CHF), VAT (+ 2,49 Prozent auf 332,90 CHF) und Tecan (N) (+ 2,07 Prozent auf 275,80 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Achiko (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Talenthouse (-32,00 Prozent auf 0,00 CHF), ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 1,40 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-4,28 Prozent auf 0,10 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-3,94 Prozent auf 4,88 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 779 418 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 280,952 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OC Oerlikon lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,02 Prozent.

Redaktion finanzen.at