Answearcom Spolka Akcyjna Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Answearcom Spolka Akcyjna Bearer hat am 19.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 PLN. Im Vorjahresviertel waren -0,360 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 393,7 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 14,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 344,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at