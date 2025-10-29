Antero Midstream Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PFVX / ISIN: US03676B1026
|
29.10.2025 22:23:20
Antero Midstream Corporation Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Antero Midstream Corporation (AM) released earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $115.98 million, or $0.24 per share. This compares with $99.74 million, or $0.21 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.2% to $294.82 million from $269.87 million last year.
Antero Midstream Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $115.98 Mln. vs. $99.74 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.21 last year. -Revenue: $294.82 Mln vs. $269.87 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Antero Midstream Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Antero Midstream gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Antero Midstream vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Antero Midstream vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Antero Midstream zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)