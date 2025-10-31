Ethereum - Japanischer Yen

590 093,75
 JPY
5 001,08
0,85 %
JPY - ETH
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
Geändert am: 31.10.2025 07:20:18

Nach EZB-Zinsentscheid: Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan

Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen am Donnerstag zu.

Der ATX notierte im frühen Handel fester und baute seine Gewinne im Anschluss deutlich aus. Letztlich notierte er 1,57 Prozent im Plus bei 4.747,67 Punkten.

Neben Quartalsbilanzen gab es geldpolitische Entscheidungen, die Handelsbeziehung zwischen den USA und Konjunkturdaten zu beurteilen.

Am Nachmittag hat die Europäische Zentralbank wie erwartet ihre Leitzinsen nicht verändert. Bereits am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed wie erwartet die Zinsspanne um 25 Basispunkte gesenkt. Fed-Chef Jerome Powell wollte sich auf der Pressekonferenz jedoch nicht auf eine weitere Zinssenkung im Dezember festlegen.

Inzwischen hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten im Streit um Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden eine Übereinkunft mit Präsident Xi Jinping erzielt. Die Hindernisse seien aus dem Weg geräumt, die Vereinbarung gelte zunächst für ein Jahr, sagte Trump nach dem Treffen. Im Gegenzug kündigte Trump an, Fentanyl-Zölle auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken.

Auf Unternehmensebene richtete sich der Fokus unter anderem auf die Zahlen großer US-Techkonzerne wie Microsoft, Alphabet und Meta.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas stärker. Im Verlauf gab er seine Gewinne jedoch ab und beendete die Sitzung schließlich marginale 0,02 Prozent tiefer bei 24.118,89 Punkten.

Im Streit um Chinas Exportkontrollen auf Seltene Erden hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten eine Übereinkunft mit Präsident Xi Jinping erzielt. Die Hindernisse seien aus dem Weg geräumt, die Vereinbarung gelte zunächst für ein Jahr, sagte Trump nach dem Treffen. Im Gegenzug kündigte Trump an, "Fentanyl-Zölle" auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken.

Neben den Folgen des Treffens zwischen Trump und Xi mussten die Märkte die US-Notenbank-Entscheidung vom Mittwochabend sowie die Zahlen wichtiger US-Technologiewerte verarbeiten. Zudem standen eine Reihe von Quartalszahlen deutscher Unternehmen sowie die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag nach unten.

Der Dow Jones verlor zur Startglocke, drehte anschließend jedoch in die Gewinnzone. Nachdem er anschließend um die Nulllinie pendelt, ging es letztlich 0,23 Prozent abwärts auf 47.522,12 Punkte.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg tiefer in die Sitzung ein und präsentierte sich auch weiterhin von seiner schwächeren Seite. Sein Schlussstand: 23.581,14 Zähler (-1,57 Prozent).

Anleger hatten eine ganze Reihe von Nachrichten zu verarbeiten, angefangen von der Teileinigungen im Zoll- und Handelsstreit zwischen den USA und China über die Auswirkungen der jüngsten Leitzinsentscheidung in den USA bis hin zu den Geschäftszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne.

Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping brachte zwar einige Fortschritte, der große Durchbruch aber bleibt wohl aus. So wurden laut Trump die Hindernisse durch Exportkontrollen Chinas auf seltene Erden vorläufig aus dem Weg geräumt. Zudem kündigte der US-Präsident an, Fentanyl-Zölle auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken. Diese zusätzlichen Importgebühren von ursprünglich 20 Prozent hatte Trumps Regierung wegen der tödlichen Krise rund um die Modedroge Fentanyl eingeführt.

Zudem wirkten die Aussagen des US-Notenbank-Chefs vom Vortag nach. Jerome Powell dämpfte die Erwartung einer weiteren Leitzinssenkung im Dezember. "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", sagte er. Analysten waren hingegen von einer erneuten Lockerung der Geldpolitik zum Jahresende ausgegangen.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenschluss in unterschiedliche Richtungen.

Der Nikkei 225 präsentiert sich am Freitag mit Zuschlägen von 1,90 Prozent auf 52.300,03 Zählern und erreicht damit ein neues Allzeithoch.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite unterdessen um 0,65 Prozent auf 3.961,05 Einheiten.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng ebenso mit Abgaben von 0,75 Prozent auf 26.084,33 Punkte.

Nach den jüngsten Rekordständen an einigen Börsen der Region zeigen sich die asiatischen Handelsplätze am Freitag uneinheitlich.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
31.10.25 360 Security Technology Inc. Registered Shs -A- / Quartalszahlen
31.10.25 AA Industrial Belting (Shanghai) Co., Ltd. Registered Shs -A- / Quartalszahlen
31.10.25 AbbVie Inc / Quartalszahlen
31.10.25 AbbVie Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Sh / Quartalszahlen
31.10.25 AbbVie Inc Sponsored Canadian Depositary Receipt Repr Sh / Quartalszahlen
31.10.25 Acerinox S.A. / Quartalszahlen
31.10.25 ACMOS INC / Quartalszahlen
31.10.25 ADD Industry (Zhejiang) Co Ltd Registered Shs -A- / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
31.10.25 Industrial Output Growth
31.10.25 Industrial Output (YoY)
31.10.25 Service Sector Output
31.10.25 Tokyo CPI ex Food, Energy (YoY)
31.10.25 Unemployment Rate
31.10.25 Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY)
31.10.25 Jobs / Applicants Ratio
31.10.25 Tokyo Consumer Price Index (YoY)
31.10.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
31.10.25 Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
31.10.25 Industrieproduktion (Monat)
31.10.25 Industrieproduktion (Jahr)
31.10.25 Retail Trade s.a (MoM)
31.10.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
31.10.25 Erzeugerpreisindex (Quartal)
31.10.25 Kredite an den privaten Sektor (Jahr)
31.10.25 Kredite an den privaten Sektor (Monat)
31.10.25 NBS EMI Dienstleistungen
31.10.25 NBS EMI für das verarbeitenden Gewerbe
31.10.25 Tag der Evangelischen Kirche
31.10.25 Annualized Housing Starts
31.10.25 Construction Orders (YoY)
31.10.25 Housing Starts (YoY)
31.10.25 Handelsbilanz
31.10.25 Handelsbilanz
31.10.25 Importpreisindex (Monat)
31.10.25 Importpreisindex (Jahr)
31.10.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
31.10.25 Leistungsbilanz
31.10.25 Index des privaten Verbrauchs
31.10.25 Index der privaten Investitionen
31.10.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
31.10.25 Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat)
31.10.25 Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr)
31.10.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
31.10.25 Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr)
31.10.25 Erzeugerpreisindex ( Monat )
31.10.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
31.10.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
31.10.25 Auslandsankünfte
31.10.25 Einzelhandelsumsatz
31.10.25 Änderung der Arbeitslosen
31.10.25 Leistungsbilanz
31.10.25 Angemeldete Arbeitslosigkeit
31.10.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
31.10.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
31.10.25 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
31.10.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI)
31.10.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
31.10.25 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
31.10.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
31.10.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
31.10.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
31.10.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
31.10.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
31.10.25 Primärer Haushaltsüberschuss
31.10.25 Nominaler Haushaltssaldo
31.10.25 Bankkredit-Wachstum
31.10.25 Devisenreserven, USD
31.10.25 Arbeitslosenquote
31.10.25 Handelsbilanz (in Rands)
31.10.25 Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
31.10.25 Persönliche Konsumausgaben - Preisindex ( Jahr )
31.10.25 Arbeitskostenindex
31.10.25 Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
31.10.25 Persönliches Einkommen (Monat)
31.10.25 Privatausgaben
31.10.25 Bruttoinlandsprodukt (Monat)
31.10.25 Initial Jobless Claims
31.10.25 Warenhandelsbilanz
31.10.25 Handelsbilanz
31.10.25 Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM)
31.10.25 Initial Jobless Claims 4-week average
31.10.25 Continuing Jobless Claims
31.10.25 Chicago EMI
31.10.25 Auftragseingänge der Industrie (Monat)
31.10.25 Kredite an den Privatsektor (YoY)
31.10.25 Nationale Arbeitslosenquote
31.10.25 Allerheiligen
31.10.25 Geldmenge M3 (YoY)
31.10.25 Fed-Mitglied Hammack spricht
31.10.25 FOMC Mitglied Bostic Rede
31.10.25 Baker Hughes Plattform-Zählung
31.10.25 Zinssatzentscheidung
31.10.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
31.10.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
31.10.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
31.10.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
31.10.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
31.10.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
31.10.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
31.10.25 Allerheiligen
31.10.25 Allerheiligen
31.10.25 Allerheiligen
31.10.25 Allerheiligen
31.10.25 Allerheiligen
31.10.25 Allerheiligen
31.10.25 Allerheiligen

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen