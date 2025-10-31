Nach EZB-Zinsentscheid: Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen am Donnerstag zu.

Der ATX notierte im frühen Handel fester und baute seine Gewinne im Anschluss deutlich aus. Letztlich notierte er 1,57 Prozent im Plus bei 4.747,67 Punkten.

Neben Quartalsbilanzen gab es geldpolitische Entscheidungen, die Handelsbeziehung zwischen den USA und Konjunkturdaten zu beurteilen.

Am Nachmittag hat die Europäische Zentralbank wie erwartet ihre Leitzinsen nicht verändert. Bereits am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed wie erwartet die Zinsspanne um 25 Basispunkte gesenkt. Fed-Chef Jerome Powell wollte sich auf der Pressekonferenz jedoch nicht auf eine weitere Zinssenkung im Dezember festlegen.

Inzwischen hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten im Streit um Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden eine Übereinkunft mit Präsident Xi Jinping erzielt. Die Hindernisse seien aus dem Weg geräumt, die Vereinbarung gelte zunächst für ein Jahr, sagte Trump nach dem Treffen. Im Gegenzug kündigte Trump an, Fentanyl-Zölle auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken.

Auf Unternehmensebene richtete sich der Fokus unter anderem auf die Zahlen großer US-Techkonzerne wie Microsoft, Alphabet und Meta.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas stärker. Im Verlauf gab er seine Gewinne jedoch ab und beendete die Sitzung schließlich marginale 0,02 Prozent tiefer bei 24.118,89 Punkten.

Im Streit um Chinas Exportkontrollen auf Seltene Erden hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten eine Übereinkunft mit Präsident Xi Jinping erzielt. Die Hindernisse seien aus dem Weg geräumt, die Vereinbarung gelte zunächst für ein Jahr, sagte Trump nach dem Treffen. Im Gegenzug kündigte Trump an, "Fentanyl-Zölle" auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken.

Neben den Folgen des Treffens zwischen Trump und Xi mussten die Märkte die US-Notenbank-Entscheidung vom Mittwochabend sowie die Zahlen wichtiger US-Technologiewerte verarbeiten. Zudem standen eine Reihe von Quartalszahlen deutscher Unternehmen sowie die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag nach unten.

Der Dow Jones verlor zur Startglocke, drehte anschließend jedoch in die Gewinnzone. Nachdem er anschließend um die Nulllinie pendelt, ging es letztlich 0,23 Prozent abwärts auf 47.522,12 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg tiefer in die Sitzung ein und präsentierte sich auch weiterhin von seiner schwächeren Seite. Sein Schlussstand: 23.581,14 Zähler (-1,57 Prozent).

Anleger hatten eine ganze Reihe von Nachrichten zu verarbeiten, angefangen von der Teileinigungen im Zoll- und Handelsstreit zwischen den USA und China über die Auswirkungen der jüngsten Leitzinsentscheidung in den USA bis hin zu den Geschäftszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne.

Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping brachte zwar einige Fortschritte, der große Durchbruch aber bleibt wohl aus. So wurden laut Trump die Hindernisse durch Exportkontrollen Chinas auf seltene Erden vorläufig aus dem Weg geräumt. Zudem kündigte der US-Präsident an, Fentanyl-Zölle auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken. Diese zusätzlichen Importgebühren von ursprünglich 20 Prozent hatte Trumps Regierung wegen der tödlichen Krise rund um die Modedroge Fentanyl eingeführt.

Zudem wirkten die Aussagen des US-Notenbank-Chefs vom Vortag nach. Jerome Powell dämpfte die Erwartung einer weiteren Leitzinssenkung im Dezember. "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", sagte er. Analysten waren hingegen von einer erneuten Lockerung der Geldpolitik zum Jahresende ausgegangen.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenschluss in unterschiedliche Richtungen.

Der Nikkei 225 präsentiert sich am Freitag mit Zuschlägen von 1,90 Prozent auf 52.300,03 Zählern und erreicht damit ein neues Allzeithoch.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite unterdessen um 0,65 Prozent auf 3.961,05 Einheiten.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng ebenso mit Abgaben von 0,75 Prozent auf 26.084,33 Punkte.

Nach den jüngsten Rekordständen an einigen Börsen der Region zeigen sich die asiatischen Handelsplätze am Freitag uneinheitlich.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX