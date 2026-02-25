Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
25.02.2026 16:55:20
Anthropic: Is the Pentagon overreaching on AI access?
Anthropic, a much vaunted AI startup, is firmly in the Trump administration's sights. The Pentagon wants complete access to its models, despite safety and ethical concerns.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!