Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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01.06.2026 18:11:39
Anthropic files for blockbuster initial public offering
The AI company closed a $65bn funding round last week valuing it at $900bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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