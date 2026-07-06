OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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06.07.2026 06:00:23
Why OpenAI and Anthropic may struggle to float
The costs of remaining at the frontier of AI are punishing, but the penalties for falling behind may be even worseWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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