Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
21.02.2026 16:53:00
Anthropic launcht Claude Code Security - Cybersecurity-Aktien verlieren
Das KI-Tool Claude Code Security von Anthropic analysiert Code kontextbasiert statt regelbasiert. Die Börse reagiert nervös, Aktienkurse geben nach.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
