OpenAI Aktie

OpenAI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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01.06.2026 20:04:12

Antrag eingereicht: OpenAI-Rivale Anthropic will an die Börse

Nach Elon Musks SpaceX macht auch der OpenAI-Konkurrent Anthropic den Schritt zur Aktienplatzierung. Zum Inhalt äußert sich das Unternehmen nicht. Mit dem Börsengang wird noch in diesem Jahr gerechnet.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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