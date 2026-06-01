OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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01.06.2026 20:04:12
Antrag eingereicht: OpenAI-Rivale Anthropic will an die Börse
Nach Elon Musks SpaceX macht auch der OpenAI-Konkurrent Anthropic den Schritt zur Aktienplatzierung. Zum Inhalt äußert sich das Unternehmen nicht. Mit dem Börsengang wird noch in diesem Jahr gerechnet.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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