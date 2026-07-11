Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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11.07.2026 02:35:00
OpenAI: Apple verklagt ChatGPT-Entwickler
OpenAI entwickelt ein Gerät speziell für die Nutzung mit künstlicher Intelligenz. Dafür wurden auch Apple-Mitarbeiter abgeworben. Nun eskaliert der Streit zwischen den beiden IT-Giganten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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